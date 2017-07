Smoke

Smoke Il reggae è come il blues: o ti piace o non ti piace... Retorica? Non crediamo, piccola verità. I giri sono quelli, i battiti pure; tanto è che anche l'accento di chi canta, non importa la lingua, va cadere proprio lì, sull?anglosassone caraibicizzato. Poco Importa che gli Smoke, interessante band reggae targata V2, siano di Lodi e dintorni. Grazie ad un paio di pezzi azzeccati, dalle morbide melodie soul-roots, e ad una felice collaborazione con un mago dei suoni "Jamaicani" come Patrick Benifei (pianista corista di Africa Unite ora e Casino Royale prima) ne esce un disco di tutto rispetto per il raggae nazionale che potrebbe non sfigurare anche lontano dai nostri confini. Si ribadisce solo il concetto espresso in precedenza, ma va bene cosi; soprattutto con caldo e voglia di mare. Francesco Napoleone