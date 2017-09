Social Forum: si parla di alimentazione

È possibile provvedere al nutrimento di 7 miliardi di individui con diete appropriate basate sui vegetali, senza accumulare depositi di prodotti per mantenere alti i prezzi? Nell'ultima giornata del Social Forum Europeo a Firenze si è cercato di dare una risposta a questa domanda. Ne è emerso quanto segue. Se allo spreco delle risorse si aggiunge la miope politica commerciale dell'occidente che protegge la propria agricoltura e impedisce sia una distribuzione locale degli alimenti, sia una reale globalizzazione del mercato agricolo, risultano più chiare le cause che determinano la fame nel mondo. La sostituzione dei prodotti locali, lo stravolgimento delle diete alimentari adatte ai vari climi e stili di vita con prodotti omologati, creati dalle multinazionali anche tramite manipolazioni genetiche, portano alla sottonutrizione e alla malnutrizione. Mentre nell'opulento nord del mondo si affronta il problema dell'obesità crescente dei bambini e i cittadini sono allarmati per i rischi alla salute connessi agli alimenti, nel sud dello stesso mondo la gente viene privata delle fonti tradizionali primarie di nutrimento per far posto a coltivazioni intensive di prodotti che prenderanno la via di altri paesi. Inoltre, gli allevamenti di animali, che producono meno proteine con maggiori risorse e pesanti impatti ambientali, sono il modello dominante della moderna alimentazione: combattere la fame è quindi un aspetto della lotta più generale per riappropriarsi della propria cultura alimentare e per ristabilire il corretto ciclo di produzione-distribuzione, basato sui reali bisogni delle comunità locali. Giorgio Tacconi