Socrate e la felicità dell’anima

Socrate, com'è noto, è il fondatore del concetto occidentale di anima - la psyché - come luogo originario delle qualità intellettive e morali dell'uomo; in pratica, l'uomo, tutto l'uomo, altro non è che la sua anima. Lo scopo ultimo e ultimativo della vita consiste, di conseguenza, nel curare la propria anima mediante la conoscenza: in questo modo l'uomo esprime a tutto tondo la propria essenza, realizzandosi come essere virtuoso e conseguendo la vera felicità dell'anima. Ma leggiamo direttamente il Nostro filosofo:

Polo: Evidentemente, o Socrate, neppure del Gran Re dirai disapere che è felice! Socrate: E direi semplicemente il vero, perché io non so come egli stia quanto a interiore formazione e quanto a giustizia. Polo: Ma come? Tutta la felicità consiste in questo? Socrate: Secondo me, sì, o Polo. Infatti io dico che chi è onesto e buono, uomo o donna che sia, è felice, e che l'ingiusto e malvagio è infelice

Vi dico che proprio questo è per l'uomo il bene maggiore, ragionare ogni giorno della virtù e degli altri argomenti sui quali m'avete udito disputare e far ricerche su me stesso e su gli altri, e che una vita che non faccia tali ricerche non è degna di essere vissuta.