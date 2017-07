Solar Impulse 2 è atterrato a New York. Ha completato l’attraversata degli Usa

Si è conclusa con successo la 14ma tappa del giro intorno al mondo di Solar Impulse 2, il primo aereo ad energia solare in grado di volare sia di giorno che di notte senza una goccia di carburante.

Lehigh Valley International Airport al John F. Kennedy di New York, è stato André Borschberg, atteratto all'aeroporto internazionale dopo un volo di 4 ore e 41 minuti. Prima di atterrare, Solar Impulse 2 ha fatto un giro simbolico intorno alla Statua della Libertà, che lo ha accolto a braccia aperte.

inventato l'aereo", ha commentato André Borschberg, ceo e co-fondatore del progetto. "A

rrivare a New York volando intorno alla Statua della Libertà rappresenta quella libertà imprenditoriale, così particolare per questo paese".

Atterrando a New York, Solar Impulse 2 ha attraversato gli Stati Uniti

L'arrivo a New York segna anche il completamento della traversata degli Stati Uniti: un viaggio che ha visto entrambi i piloti impegnati a turno ai comandi di Si2, attraverso San Francisco, nella Silicon Valley; passando poi per Phoenix, nel deserto di Sonora; da Tulsa, la città del petrolio e centro della valle dei tornado; Dayton, la città natale dei fratelli Wright, e le colline industriali di Lehigh Valley, prima di raggiungere appunto New York.