Si è conclusa venerdì scorso 3 luglio l'epica attraversata del Pacifico di Solar Impulse 2. Alle 5.55 (ora locale delle Hawaii) l'aereo ad energia solare è atterrato dopo un volo durato 5 giorni e 5 notti, dal Giappone alle isole americane, percorrendo esattamente 7212 chilometri, alla velocità media di 61,19 km/h.

HE MADE IT! @andreborschberg just touched down in #Hawaii after a record-breaking flight! #futureisclean @b... https://t.co/WQWsRKiCEi