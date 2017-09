Solar Share, scopri chi condivide il sole

Solar Share, come sapete, è il progetto di LifeGate che consente anche a chi non ha la possibilità di installare sul tetto un impianto fotovoltaico di usufruire dell'energia solare prodotta da La Masseria del Sole, a Lecce, condividendo di fatto un unico impianto. Si tratta del primo progetto in Italia di questo tipo. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con ForGreen, partner tecnico con grande esperienza nella creazione di progetti di condivisione di energia proveniente da fonti rinnovabili, è partita da pochi mesi e ha già ottenuto diverse adesioni. Ma a quante persone piace Solar Share e perché? Ecco l'identikit dei cittadini che stanno "condividendo il sole". Chi sono Le persone che hanno scelto Solar Share sono finora 121, di cui 43 donne e 82 uomini. Vivono in 13 diverse regioni: Veneto (53), Lombardia (43), Piemonte (7), Emilia Romagna (4), Liguria (3), Trentino Alto Adige (2), Umbria (2), Toscana (2), Puglia (2), Lazio (1), Sardegna (1), Friuli Venezia Giulia (1), Abruzzo (1). Il progetto piace soprattutto a chi ha un'età compresa tra i 31 e i 55 anni (in tutto 85 adesioni), mentre le altre fasce d'età sono meno rappresentate. Perché hanno scelto Solar Share I motivi che hanno portato le famiglie a scegliere il sole in condivisione e di associarsi alla Cooperativa Energia Verde WeForGreen sono diversi: dalla volontà di investire nelle rinnovabili, a quella di produrre energia per la propria casa, dalla possibilità di avere un impianto di energia solare a prescindere dal condominio in cui si risiede, a quelle di risparmiare, essere autonomi e indipendenti.

Stefano N. "Ho scelto WeForGreen perchè penso che sia un progetto etico, aspetto che ho colto anche dal profilo molto umano di chi ci lavora". Cristina F. "Abbiamo guardato al fotovoltaico, ma non possiamo per via del condominio. Siete i soli che ci danno questa possibilità". Mauro B. "Voglio partecipare alla sostenibilità ambientale, mettere a frutto i miei risparmi in qualcosa di utile, in cui credo, guadagnandoci".