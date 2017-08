Sharp presenta il cellulare solare: Solar Hybrid 936SH

Sharp ha presentato a Tokio un cellulare dotato di un rivestimento a celle fotovoltaiche che ne permettono la ricarica: nome in codice Solar Hybrid 936SH. Bastano appena dieci minuti di esposizione alla luce del sole per poter godere di almeno due ore di autonomia in standby e un minuto di conversazione in modalità 3G. Si tratta in realtà di un ibrido, che può essere alimentato anche dalla corrente elettrica. E' impermeabile e dotato di tutte le moderne funzionalità come la fotocamera da 8 Megapixel. Il cellulare sarà commercializzato sul mercato nipponico da Softbank entro la prossima estate, al prezzo di 40 mila yen (circa 300 euro).