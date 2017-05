Per abbattere i costi le compagnie petrolifere ricorrono al solare termodinamico

Usare il solare per estrarre petrolio, un ossimoro ma che a volerlo ben guardare suona quasi come una presa in giro. Il gigante petrolifero Petroleum Development Oman (PDO) e l’impresa californiana Glasspoint, produttrice di tecnologia solare termodinamica, hanno stretto un accordo per costruire un enorme impianto solare termodinamico in grado di generare 6mila tonnellate di vapore acqueo che servirà non tanto per produrre energia elettrica ma per facilitare il processo di estrazione del petrolio. L’impianto è stato realizzato presso i pozzi petroliferi di Amal, nella zona sud del califfato dell’Oman e una volta completato sarà il più grande al mondo. Una prima parte del progetto è entrata in funzione già quest’anno.

