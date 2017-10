Il solare in Germania senza incentivi

Questo record, il terzo di fila, è stato raggiunto nonostante il taglio agli incentivi voluto dal governo di Angela Merkel per evitare nuovi aumenti della bolletta elettrica delle famiglie tedesche. Il calo degli incentivi ha ridotto le installazioni del 66 per cento nel quarto trimestre del 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma oltre l'80 per cento dei nuovi impianti era stato realizzato già nei primi nove mesi. Questi dati, forniti dal ministero dell'Ambiente tedesco e dal Bundesnetzagentur (l'Agenzia federale per l'elettricità, il gas e le telecomunicazioni), smentiscono le stime del governo che avevano previsto un massimo di 3.500 nuovi megawatt fotovoltaici nel 2012 proprio a causa del taglio agli incentivi. Nel 2013 gli aiuti economici saranno pari a circa 20,4 miliardi di euro e le nuove stime del ministro dell'Ambiente Peter Altmaier (nella foto piccola) vanno da 4.000 a 4.500 megawatt di nuova potenza fotovoltaica installata. Oggi la Germania gode di quasi 32 gigawatt di elettricità prodotta grazie al sole.