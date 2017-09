Solarexpo 2011. A Verona le rinnovabili non si fermano

Tre giorni di appuntamenti, seminari e convegni. Tre giorni tra silicio cristallino e solare fotovoltaico, a concentrazione e ad inseguimento. Termini forse ostici per i non addetti ma attualissimi, in questi ultimi mesi di incertezze, soprattutto nel nostro Paese.



Anche quest'anno Solarexpo, giunto alla sua dodicesima edizione, mette in mostra le migliori proposte e novità del mercato; con oltre 18.350 visitatori nella sola giornata inaugurale e 1400 espositori, l'evento è la terza fiera al mondo del settore.



"Continua l'innovazione nel mondo delle rinnovabili - dichiara Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it ai microfoni di LifeGate Radio - soprattutto nel campo del solare ed in particolar modo nel settore del fotovoltaico integrato".



Non solo solare ma anche edilizia sostenibile ed illuminazione, con il padiglione Greenbuilding dedicato proprio al costruire a emissioni zero.



Ma è stata forse la seconda giornata a destare la maggiore attenzione. Perché dopo mesi d'incertezze il Governo ha varato il tanto atteso Quarto Conto Energia: "Il mercato e tutto il settore è fermo da mesi ormai - ha spiegato Gualtiero Seva Division Manager di Mitsubishi Eletric - in attesa proprio di questo decreto. Il sole, soprattutto in Italia, è una risorsa e una forma di energia inestinguibile ed inesauribile, che non abbiamo bisogno di importare, ecco perché dobbiamo continuare ad investire nelle rinnovabili", conclude.



La notizia della firma da parte del Ministro Romani che dovrebbe sbloccare il nuovo sistema di incentivazione si è sparsa molto rapidamente, rimbalzando tra i padiglioni e gli stand, tra facce molto più rilassate e tra espositori che addirittura festeggiavano.



Perché questa vitale decisione era attesa come una giornata di sole dopo settimane di pioggia.