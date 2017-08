SolarEye: l’occhio solare che illumina le piste ciclabili

SolarEye, piccoli occhi solari che guidano la via ai ciclisti, un'idea semplice ma molto utile: installare dei piccoli faretti a led al centro di percorsi e piste ciclabili che aiutano a pedalare al buio. Uno dei problemi dell'usare la bicicletta di notte è infatti passare in percorsi poco o per nulla illuminati. Avere piste e percorsi con una decente illuminazione non può che favorire la mobilità ciclabile, soprattutto in Paesi come l'Italia meno avvezzi all'uso della bicicletta.