Autoabbronzanti

Ricorderemo anzitutto che gli "autoabbronzanti", donano una colorazione passeggera (di circa una settimana), ma nessuna protezione dai raggi solari. In etichetta troverete solitamente DHA (diidrossiacetone) e a volte l'eritrulosa.Il DHA è un preparato che può rendere la pelle piuttosto secca, quindi acquistate prodotti nei quali esso si accompagni a sostanze idratanti ed emollienti. Per contro gli acceleratori di abbronzatura facilitano la produzione e la maturazione della melanina con l'apporto dell'aminoacido tirosina. Anche il betacarotene può essere utile: oltre a tingere la pelle di una tonalità dorata, riduce i danni dai radicali liberi sempre in agguato quando ci esponiamo al sole. Attenzione ai prodotti "fast-tanning" (abbronzatura veloce) contenenti acidi di frutta, segnalati come AHA o Alfa hydroxy acids. Questi ultimi asportano lo strato più superficiale della pelle e dimezzano così il tempo necessario per conquistare la tintarella. In questo modo, però, la pelle diventa ancor più sensibile alla luce e quindi occorre limitare l'esposizione del corpo. Tra i solari veri e propri si potrà scegliere: per la prima settimana di esposizione, prodotti con filtro UV-B con alto fattore di protezione; per tutto il resto delle vacanze, solari con filtro UV-A. Nella prima settimana, infatti, è elevato il rischio di scottature, provocate appunto solo dai raggi ultravioletti di tipo B, dopo ci proteggerà la melanina oramai presente nella nostra pelle. Proteggersi dai raggi di tipo A è necessario...farebbero invecchiare precocemente la pelle. Ecco i nomi dei filtri più usati, secondo la terminologia internazionale INCI : Homosalate (UV-B) Benzophenon/Oxybenxone (UV-A/UV-B) Phenylbenzymidazole Sulfonic Acid (UV-B) Butylmethoxidibenzoyl methane (UV-A) Octocrylene (UV-B) Octylmethoxycinnamate (UV-B) Octylsalicylate (UV-B) Methylbenzylidene Camphor (UV-B) Isopropylbenzylsalicylate (UV-B) Octyltriazone (UV-B) PABA (UV-B) Chi soffre di allergie deve evitare PABA e benzophenoni. I prodotti contenenti sostanze filtranti naturali, cioè non di sintesi chimica, non indicano il fattore di protezione, perché questo può essere soggetto a variazioni. Da non dimenticare mai i dopo-sole contenenti sostanze rinfrescanti e lenitive come l'Aloe vera, l'allantoina, i flavonoidi e altri estratti vegetali. Gudrun Dalla Via