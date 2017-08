Sole e caldo: nemici per gli animali

Il colpo di sole non è dato dal riscaldamento diretto dell'animale, ma da quello dell'ambiente in cui si trova, ad esempio automobili, camper, la sabbia calda del mare o terrazzi chiusi, dove un incauto padrone può averlo dimenticato. Superata una certa soglia di calore, i centri nervosi che regolano la temperatura corporea, non funzionano più correttamente, complice il fatto che il cane non ha modo di eliminare il calore in eccesso tramite la sudorazione. Infatti può contare solo su zone molto limitate in cui avviene la traspirazione, come le mucose della bocca e i polpastrelli delle zampe. In tutti questi casi il cane potrà soccombere, non lo si dimentichi, al colpo di calore o al colpo di sole. Dapprima si vedrà il cane ansimare violentemente, la respirazione farsi molto accelerata, poi gli occhi spalancarsi fuori dalle orbite, la lingua divenire violacea, il passo farsi malsicuro fino a farlo cadere a terra. Il primo soccorso in caso di colpo di sole o di calore è però il medesimo: avvertire subito il veterinario. In attesa dell'intervento medico, vi sono alcuni provvedimenti che potranno essere fatti dal proprietario dell'animale: liberare subito il cane dal collare e dalla museruola; portarlo in luogo fresco e ombreggiato evitandogli qualsiasi sforzo; provvedere a impacchi freddi sul capo e su tutto il corpo, farlo bere. Per calmarlo e rassicurarlo il padrone gli parlerà sottovoce e lo accarezzerà.