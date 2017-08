Raggi indispensabili

I raggi del sole sono indispensabili al buon funzionamento del nostro organismo: permettono la sintesi della vitamina D, essenziale per l'apparato osseo, sono disinfettanti, essiccanti e stimolano la produzione di endorfine, con un effetto positivo sull'umore. Ma non bisogna esagerare e la parola d'ordine è evitare scottature o insolazioni. Le radiazioni raggiungono la terra attraverso i raggi del sole, indirettamente dal cielo per dispersione e dal suolo per rifrazione. Le radiazioni indirette ricevute sono doppie rispetto a quelle dirette. I raggi UV arrivano ovunque, circa il 30-60% dei raggi penetrano anche con il cielo coperto. La loro intensità varia secondo le stagioni, l'orario, la località e l'altitudine. Sono più pericolose nel periodo estivo, fra le 12 del mattino e le 3 del pomeriggio. Le radiazioni si suddividono in: raggi ultravioletti UV da 40 a 400 raggi luminosi visibili da 400 a 750 raggi infrarossi IR da 750 a 3000 I raggi UV si suddividono in UVC, UVB, UVA II, UVA I. Ci dobbiamo difendere soprattutto dai raggi ultravioletti, in particolare dagli UVB e dagli UVA. I primi sono più forti ma penetrano solo gli strati più superficiali del derma. Gli UVA sono più deboli ma più nocivi perché raggiungono la cute in misura dieci volte maggiore, penetrano in profondità nel derma senza segnali immediati evidenti. Anna Tonella Alere Cosmetica naturale