Sole.Tintarella in punta di forchetta

Attenzione al sole dell'estate. La pelle rappresenta un vero e proprio capitale per la salute e la giovinezza di tutti, uomini e donne, anziani e bambini. Meglio organizzarsi in anticipo per rafforzarla e prepararla alle abbronzature che avete in programma per le vacanze. Con la dieta possiamo fornire alla pelle degli elementi preziosi, che una volta metabolizzati contribuiranno a creare il naturale filtro protettore ai raggi solari, costituito dalla melanina, la molecola responsabile della pigmentazione, ma soprattutto della protezione dell'epidermide. Il betacarotene, vitamina E e i polifenoli sono un esempio degli alimenti più adatti a difendere la pelle dall'aggressione dei raggi solari. Arricchire la dieta con alimenti che li contengono in grande quantità, almeno qualche mese prima di partire per luoghi assolati può rivelarsi estremamente utile. Beta-carotene: è presente specialmente nelle carote, albicocche, zucchine, e pomodori. In prevalenza sono i vegetali dal color arancione fino al rosso contenerne di più. Nel corpo umano questa la molecola accelera la produzione di melanina, pigmento elaborato da speciali cellule protettive dell'epidermide, chiamate melanociti. Il beta-carotene prolunga la durata dell'abbronzatura, contribuisce a proteggere l'organismo dai radicali liberi, riconosciuti come i principali responsabili del processo d'invecchiamento cellulare, pelle compresa. Vitamina E: tutte le vitamine sono degli ottimi fattori di protezione della pelle. La E, in particolare, interviene nei processi di rigenerazione e ricostruzione delle membrane cellulari ed è un'ottima "cacciatrice" di radicali liberi. L'associazione con il beta-carotene permette una protezione ottimale della pelle. Tutti i semi oleosi ne sono particolarmente ricchi (noci, mandorle, nocciole), ma anche il germe di grano e l'olio da esso estratto, come pure l'olio di oliva. Polifenoli: la moderna cosmesi è molto interessata a questo gruppo di sostanze, estratte soprattutto dai semi dell'uva. Impediscono l'ossidazione cellulare, stabilizzano le fibre collagene e di conseguenza rafforzano la morbidezza e la consistenza del derma. È presente, come si diceva prima, soprattutto nei semi dell'uva e anche nei mirtilli.