Mani Tese: Solidarietà non solo noccioline

In Salvador l'87% dei contadini vive e lavora sul 25% delle terre coltivabili, mentre il 3% dei proprietari terrieri controlla il 44% delle terre agricole. In questo tormentato paese, una guerra durata dieci anni e il succedersi di vari disastri naturali (l'uragano Mitch, il terremoto e ultimamente la siccità) hanno creato una gravissima emergenza alimentare, in particolare nel settore rurale dove il 63% della popolazione vive in condizioni di povertà estrema. Per sostenere il lavoro delle associazioni contadine del Salvador nell'ottica di un'autosufficienza e un'autodeterminazione delle comunità locali, e per sensibilizzare i cittadini a un impegno in prima persona verso un mondo più giusto e solidale, Mani Tese promuove anche quest'anno l'Operazione Nocciolina. Sabato 26 e domenica 27 ottobre saranno vendute in 300 piazze italiane le confezioni di noccioline provenienti direttamente dai piccoli agricoltori salvadoregni. Grazie alla vendita delle noccioline negli anni passati, in Salvador si sono potuti realizzare la ricostruzione di interi villaggi, opere di bonifica dei terreni sistemi di irrigazione e di allevamento, attività di credito e di formazione per lo sviluppo commerciale del progetto. Anche quest'anno acquistando le noccioline del Salvador, si può garantire ai contadini salvadoregni una giusta retribuzione e la possibilità di uno sviluppo autonomo e duraturo. Le noccioline, a partire da sabato 26 ottobre, saranno in vendita anche nelle botteghe del commercio equo e solidale della cooperativa Chico Mendes. Per ulteriori informazioni sull'Operazione Nocciolina: www.manitese.it Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes