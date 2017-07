Song a day: 1000 canzoni per 1000 giorni

La storia di Jonathan Mann ha quasi dell'incredibile. L'1 gennaio 2009 decide di aprire un proprio canale youtube, therockcookiebottom, e postarvi per tre anni, ogni singolo giorno e senza interruzioni, una canzone scritta da lui con relativo video autoprodotto. Non si può dire che tutte le canzoni abbiano una qualità ineccepibile ma, come spiega lo stesso Jonathan in un video di presentazione dell'album in uscita, su mille canzoni si ha almeno il 10 per cento di probabilità di trovarne una bella. In effetti alcuni brani sono passati inosservati, mentre altri hanno raggiunto almeno le 250.000 visualizzazioni, aiutati nella propagazione virale da decine e decine di collaborazioni, partecipazioni a concorsi, omaggi a personaggi conosciuti e addirittura da Steve Jobs. Con la canzone #202 Jonathan ha vinto il concorso dal nome "Il peggior jingle di sempre" indetto da Microsoft per sponsorizzare il proprio motore di ricerca Bing; è stato menzionato dal settimanale Newsweek per aver dedicato la canzone #77, non proprio lusinghiera, al famoso economista statunitense Paul Krugman e, ancora, Steve Jobs ha scelto la canzone #561 per aprire la conferenza stampa Apple sui problemi dell'iPhone4: la canzone si intitola "Antenna song"… Così il 28 settembre 2011 raggiungerà la millesima canzone, e per festeggiare rilascerà un album. Anche in questo caso Jonathan ha avuto un'idea singolare: ha raccolto il budget utile per la registrazione del disco tramite il sito kickstarter.com, una piattaforma che sfrutta il sistema crowd funding per finanziare progetti creativi. In sostanza è un sito che permette di proporre un progetto al pubblico e vederlo eventualmente finanziato. Se tutti gli sforzi di Jonathan Mann saranno ripagati lo sapremo fra qualche mese. Di sicuro per ora ha dimostrato di avere molta perseveranza, altrettanta creatività ed è di sicuro un buon esempio di come, per dirla con Seneca, le idee se sono buone siano di tutti.