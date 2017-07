Song Reader: scritto da Beck, suonato da te

Uscito lo scorso 7 dicembre e distribuito dalla casa editrice McSweeney's (dello scrittore Dave Eggers, definito da più parti uno dei maggiori scrittori statunitensi contemporanei), il nuovo esperimento di Beck si chiama Song Reader ed è sì una raccolta di venti canzoni, ma canzoni sottoforma di spartiti. L'idea di Beck potrebbe sembrare una semplice manovra commerciale, ma in una lunga lettera che il cantante ha deciso di pubblicare sul periodico americano The New Yorker e che fa anche da prefazione al nuovo lavoro, ne vengono spiegate le intenzioni più profonde: ristabilire il contatto tra musicista e pubblico che esisteva già in un'epoca precedente all'esplosione della musica pop. "A quei tempi la cultura - scrive Beck - era più vicina alle proprie tradizioni popolari, a quando le canzoni dovevano essere tramandate. La musica, in un certo senso, sembrava poter appartenere a chiunque". Proponendo un concetto antico di musica, quindi, e tornando indietro in un tempo in cui l'opera del musicista era scritta su spartiti e non incisa, Beck sembra andare oltre qualsiasi evoluzione tecnologica. Senza usare supporti digitali, che siano essi MP3 da riversare su chiavette usb o app per smartphone o tablet, è comunque riuscito a esprimere la nuova tendenza della culturale digitale: la partecipazione. Per poter ascoltare le canzoni bisognerà, infatti, suonarle. In realtà già parecchi artisti hanno provato a incidere le nuove creazioni di Beck: il 3 dicembre scorso negli spazi di Rough Trade East a Londra, per esempio, grandi nomi della musica inglese hanno eseguito le canzoni di Song Reader e altri live si stanno organizzando in giro per il mondo. Intanto, sul sito ufficiale del progetto, si possono trovare alcune nuove versioni, anzi, interpretazioni. Così, mentre vari artisti escono con interi album di remix (vedi, per esempio, Bastards di Bjork), Beck decide di esortare tutti a suonare la propria versione (in mancanza dell'originale): "le canzoni appaiono sullo spartito con le notazioni per pianoforte e gli accordi di chitarra - in certi casi anche con parti per fiati e accordi per ukulele - ma vi invito a personalizzare o persino ignorare questi arrangiamenti (…) queste canzoni sono qui per essere portate in vita, o anche solo per ricordarci che una canzone non è che un pezzo di carta finché qualcuno non la suona. Chiunque. Anche tu".