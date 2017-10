Sonica 07: eppur si muove

Sonica 07: eppur si muove Si pensa che Galilei la pronunciò davanti al tribunale dell'inquisizione, cercando di provare la sua teoria contro l'accusata ereticità. Frase che in gergo giornalistico viene ancoora usata per esprimere un dubbio che resiste alle rassicurazioni. Ma cosa c'entra questo con I festival e la musica del futuro. Succede che ancora prima delle grandi corporazioni, delle istituzioni e della cultura popolare, persone che ricercano nelle avangardie dell'arte capiscono che ogni tema da affrontare in questo dopo millennio porta li. La musica è arte si sà, ma è anche aggregazione, ed è vero che basta lei ad unire persdone e coscienze ma è anche vero he da quel famoso festival di Monterey nel '67 la musica funge da collante per le culture giovanili ed in espansione. Oggi, dopo il protocoloo di Kyoto l'energia da fonti rinnovabili, il motore a idrogeno sono proprio lungimiranti ragazzi che attraverso eventi di straordinaria ricerca portano al pubblico assetato di musica un messaggio che ha a che fare con l'ambiente. Nel '67 era "peace&Love" ora nell'era dell'elettronica, sembra un paradosso ma il messaggio è "rispetto per l'ambiente & ritorno alla natura". Sonica 07, parte da questi presupposti il sottotitolo della 4 edizione "Celebrating Nature" celebrando la natura, capiamo come - Sonica è un festival di musica 'Avanzata'. 5 giorni di sperimentazioni sonore nella più avanguardistica musica del pianeta, che va dale nuove forme di Trance elettronica da ballo fino alle morbide sperimentazionei della dub d'ascolto. Ma quello che sia crea all'interno del festival è molto di piu. 30 Ettari all'interno del parco delle 5 terre e la vista che spazia fino al mare tirreno. In un posto così fra conifere licheni e animali allo stato brado la coscienza delle persone viene toccata dall'impatto con la natura riportandoci ad una dimensione piu 'Olistica' della vita e del divertimento. Oltre alle aree musicali,una "Zona Culturale" con seminari, lezioni, proiezioni etc che vanno dala bio-transgentica alla cultura ed arte psichedelica negli anni. Una "Healing Zone" dove rialssare spirito e orecchi magari con un massaggio shiatzu o un tè al papavero ed echinacea. Attorno a noi, gli italiani sono in minoranza nonostante ci troviamo in Liguria, Israeliani, Indiani , Giapponesi e tedeschi si scambiano sorrisi abbracci ed un asciugamano sul prato. E vero nel dance floor la musica spinge forte ed ininterrotta ma noi pensiamo a tanti anni fa quando le pratiche animiste mistiche non erano poi cosi diverse grazie alla frensia di tamburi e percussioni, poi pensiamo alla cultura popolare contemporanea… Il rave prima dell'attaco finale… La gente pensa a divertirsi e vero ma pensa anche che forse questi 5 giorni di utopia pure: amore, fratellanza, rispetto per l'ambiente e cultura…un giorno, se facciamo in fretta possono essere la realtà concreta e globale. Io cammino fra Verdi radure…bassi potenti e suoni psichedelici si mescolano con la psichedelia endogena della natura…per un momento mi sento in quella scena di matrix ..tutti rapiti dalla musica a dall'energia di un ambiente sempre piu in pericolo che per 5 giorni sembra essere davvero la nostra casa e non il nostro combustibile. Powerstock invece è alla prima edizione forse un pò più pop e meno utopistico ma sicuramente utile dal punto di vista mediatico. Si tiene ad Abanella (SA) all'intrerno di un parco eolico, il tema è l'acqua e c'è il patrocinio dell'unisco. Apre le danze Jean Michelle Jarre, papa dell'elettronica moderna e poi due giorni con Klaxons, Almamegretta, Mr Oizo e tanti altri e ancora tutti a ballare consapevoli che l'energia rinnovabile è l'unica alternativa per il futuro, celebrandolo con la musica pop del futuro. Entrambi gli eventi (Mastodontici) sono costati zero all'ambiente grazie a Impatto zero e altri progetti analoghi, volontari che riciclano in cambio di un biglietto gratis e la coscienza collettiva che ci porta a stare attenti a cio che consumiamo, sacchetti in mater b, doccie a pannelli fotovoltaici e generatori a bio-diesel. Ancora una volta l'esempio arriva dal basso… quello concreto. Se contiamo che c'è stato pure il Live earth bè..l'inquisizione è finita. Saranno tempi duri per musica e ambiente… ma insieme pare riguadagnino nuova linfa…"Si muove e come se si muove".