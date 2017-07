versione per iPad (è già stato definito "app-album") che includerà una decina di applicazioni, una per ogni traccia dell'album, attraverso le quali l'ascoltatore potrà esplorarne i temi ma soprattutto interagire per ricavarne nuove versioni. Il progetto tecnologico è stato ideato dal media artist e film maker Scott Snibbe, che si è occupato anche dei visual che accompagneranno Bjork il 30 giugno prossimo, per la presentazione di "Biophilia" a Manchester in sei spettacoli live all'interno dell' L'album uscirà alle fine del 2011, anche se non si conosce ancora la data di release precisa. Ma nel frattempo Bjork ha pubblicato sulla propria pagina Facebook 30 secondi del primo singolo "Crystalline": lo stereo dell'auto dell'artista diffonde la musica, mentre lei conduce l'auto in quella che pare essere la sua Islanda. ancora la data di release precisa. Ma nel frattempo Bjork ha pubblicato sulla propria pagina Facebook 30 secondi del primo singolo "Crystalline": lo stereo dell'auto dell'artista diffonde la musica, mentre lei conduce l'auto in quella che pare essere la sua Islanda. Scott Snibbe, che si è occupato anche dei visual che accompagneranno Bjork il 30 giugno prossimo, per la presentazione di "Biophilia" a Manchester in sei spettacoli live all'interno dell' International Festival : non semplici concerti, ma installazioni artistiche multimediali semipermanenti che comprenderanno interazioni con il web e sperimentazioni visuali. Ma la novità per Bjork, che ci ha da sempre abituati alle sperimentazioni musicali, è il massiccio uso della nuova tecnologia Apple: "Biophilia" uscirà in un'innovativa(è già stato definito "app-album") che includerà una decina di applicazioni, una per ogni traccia dell'album, attraverso le quali l'ascoltatore potrà esplorarne i temi ma soprattutto interagire per ricavarne nuove versioni.

da lei ideati, come un enorme pendolo che cattura la spinta gravitazionale della Terra per tradurla in armonie musicali e un organo a canne digitale.