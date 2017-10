Sony Vaio in edizione… ecologica

Continua l'impegno verso la sosteniblità ambientale di Sony, che propone un nuovo modo di fare tecnologia, coinvolgendo tutto il ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato. È il caso dell'Edizione Ecologica del nuovo Sony Vaio Serie W che, grazie all'utilizzo di plastica riciclata e ad una attenta riduzione dei consumi sia in fase di progettazione che di produzione, ha permesso una riduzione di CO2 del 10%. Basti pensare che le 32 sedi europee utilizzano elettricità ottenuta al 100% da risorse rinnovabili, scelta che ha portato ad una riduzione delle emissioni di 55.216 tonnellate di CO2 nella sola Europa. Con un autonomia di 8 ore, è possibile utilizzare il portatile senza collegarsi alla rete elettrica. I consumi sono inoltre ridotti grazie alla retroilluminazione LED, più efficiente della tradizionale tecnologia a lampada, che ha contribuito al conseguimento della certificazione Energy Star 5.0. L'obiettivo di Sony è infatti quello di ridurre il consumo medio di tutti i prodotti elettronici del 30%, entro il 2015. Tutti i modelli della Serie W sono caratterizzati dall'impiego di materiali riciclati per circa l'80% di tutti i componenti in plastica compresi poggiapolsi, parte superiore e inferiore del telaio. Il display inoltre non contiene parti in mercurio dannose per l'ambiente. Il notebook viene fornito con il manuale dell'utente elettronico; quindi niente carta stampata, consentendo in questo modo un risparmio di circa il 35% rispetto alla Serie W tradizionale. Un nuovo portatile, dal design piacevole ed accattivante, che viene consegnato senza il packaging tradizionale. Si presenta infatti in una borsa per PC eco-compatibile di colore marrone, dotata di manici, che sostituisce l'imballo di cartone, riducendo il materiale di confezionamento impiegato per trasportare il prodotto. In più, il tessuto esterno della borsa è realizzato utilizzando poliestere riciclato al 100% (PET).