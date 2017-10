Sorbetto gratis!

Ingredienti scarti della centrifuga (ottenuti da circa 4 bicchieri di centrifugato di frutta mista di stagione) 4 foglioline di menta come decorazione Preparazione Dopo avere preparato un centrifugato per circa 3/4 persone prelevare le bucce rimaste dentro alla centrifuga. Utilizzando frutta biologica non è necessario sbucciare. Per il sorbetto della foto io ho usato: una mela, una pera, due carote, un limone sbucciato, un kiwi e un grappolo d'uva. Mettere lo scarto in un contenitore per cubetti di ghiaccio, livellarlo e riporre in freezer. Il giorno dopo (si conserva in realtà per almeno 3 mesi in freezer) metterli in un robot e frullarli in modo da ottenere un sorbetto mantecato e omogeneo. In alternativa, per risparmiare energia, è possibile far sciogliere leggermente i cubetti, tagliarli finemente con un coltello e lavorare velocemente il composto con un cucchiaio. Suddividere il sorbetto in bicchierini o coppette, decorare con le foglie di menta e servire subito. Notizie e consigli Questo sorbetto nasce dall'idea di utilizzare gli scarti del centrifugato. La ricetta si adatta alla frutta di stagione che utilizzerete per il centrifugato ed il risultato è garantito. I centrifugati sono dei veri toccasana, ma è un peccato non riutilizzare tutta la polpa che altrimenti verrebbe scartata.