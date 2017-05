La sostenibilità è il nuovo orizzonte del trasporto di beni e persone

Il trasporto sta cambiando, radicalmente. La sostenibilità non è più un concetto astratto lontano dalla produzione dei veicoli e dallo sviluppo delle infrastrutture, bensì è un obiettivo concreto, perseguibile nel breve periodo. Prova ne sono le auto ibride, elettriche e ibride plug-in, la sperimentazione delle prime autostrade elettriche, lo sviluppo di camion ibridi o alimentati interamente a batteria e il crescente impegno profuso dai costruttori per il rispetto ambientale. Costruttori che non solo seguono un trend assodato, bensì si propongono come veri e propri motori del cambiamento. Una rivoluzione copernicana.

L’industria del trasporto deve agire

Crescita economica e sostenibilità convergono

Verso nuovi modelli di produzione e consumo