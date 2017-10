Soul Food

Lunedì 17 marzo, a partire dalle 18.00, il Teatro Eliseo di Roma ospita Soul food, un evento dedicato a cibo, arte e sostenibilità ambientale, presentato da donpasta in collaborazione con il Teatro Eliseo e Left, che coinvolgerà personaggi del mondo dell'arte, della scienza, della politica: da Ascanio Celestini a David Riondino, da Piero Sardo a Luca Colombo e con l'intervento di Fausto Bertinotti. La giornata si articolerà in due momenti. La prima parte, ad ingresso libero, che avrà inizio alle 18.00 sarà moderata da donpasta ed affronterà i temi della biodiversità e del consumo sostenibile attraverso gli interventi di numerosi esperti tra cui: Gianguido Palumbo (collaboratore dell'Associazione Takku Ligey), Stefano Masini (direzione ambiente della Coldiretti), Gianluca Brunori (professore ordinario presso il Dipartimento di Agronomia e Gestione dell' Agroecosistema - Università di Pisa), Luca Colombo (presidente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Diritti Genetici), Vittorio Leproux (vicepresidente Pangea - Niente Troppo) e con il contributo scientifico di José Esquinas (Università Politecnica di Madrid e Università di Cordova) Marcello Buiatti (Professore ordinario di genetica - Università Firenze). Momenti musicali di Alessandro Mannarino e dei Ringe Ringe Raja con Davide della Monica animeranno il pomeriggio. L'evento proseguirà a partire dalle 21.00 con una serata a favore dell'Associazione senegalese di ColtivAttori Takku Ligey, e vedrà alternarsi agli interventi degli esperti le performances musicali e teatrali il cui filo conduttore sarà il cibo. Moderatore sarà David Riondino. Interverranno: il Presidente Fausto Bertinotti, Ascanio Celestini, Piero Sardo (Presidente Fondazione Slow Food per la Biodiversità), Daniele Di Bonaventura, Donpasta, Valerio Aprea, Giampaolo Felici (Ardecore - Premio Tenco 2007 nella categoria Opera prima), Alif Tree (Compost records), Gastronauts e Francesco Quarto. Saranno presenti stand informativi ed enogastronomici con degustazioni e possibilità di acquistare prodotti del commercio equo e solidale. Il cibo è un concentrato di memoria, salvaguardia del patrimonio, scambio di culture tra popoli, necessità primordiale della vita umana. Perfetto prisma attraverso cui poter osservare le mutazioni del mondo e interessante luogo di ricerca culturale. SOUL FOOD è una giornata dedicata alla CULTURA DEL CIBO attraversata in tre sue dimensioni: quella socio-culturale, in cui emerge l'importanza del cibo come strumento di conoscenza, memoria e trasmissione, quella ambientale, provando a misurare e comprendere l'impatto della filiera agroalimentare sul nostro pianeta, quella economica, dove si pagano gli effetti delle deformazioni determinate dal corto-circuito tra coltivatore, trasformazione industriale e attuale modello di distribuzione del profitto. Per farlo ci appoggiamo su due linguaggi, solo apparentemente antitetici, l'arte e la scienza. Proveremo ad unirli, attraverso la forza evocativa del cibo. Gli interventi scientifici, teatrali e musicali si alterneranno, grazie alle fila tessute da un moderatore assai speciale, David Riondino. Consapevoli della complessità del soggetto abbiamo invitato scienziati come José Esquinas, Gianluca Brunori o Marcello Buiatti per capire le dinamiche in atto e rappresentanti di movimenti come la Fondazione Slow Food per la Biodiversità (Piero Sardo) o la Fondazione Diritti Genetici (Luca Colombo) che ci porteranno la loro testimonianza sulle soluzioni alternative al modello agroalimentare esistente, attraverso alcune esperienze positive, che se unite potrebbero diventare rete, schema e modello alternativo. Si parlerà di scelte di consumo individuali, di biodiversità, di equilibri nord e sud, di OGM, di Farmer Market. Ma il cibo è cultura, luogo sociale, punto di incontro di storie e persone. Attorno a un tavolo ci saranno attori come Ascanio Celestini, Massimiliano Bruno, Valerio Aprea a raccontarci storie che partono dal cibo per diventare arte o musicisti come Daniele Di Bonaventura, Giampaolo Felici degli Ardecore, Alif Tree e i Ringe Ringe Raja che suoneranno come in una cena tra amici, con una porta sempre aperta per ricevere ospiti e sconosciuti. Questa serata nasce grazie alla partecipazione volontaria degli organizzatori, artisti e scienziati. Associazione Takku Ligey ("darsi da fare assieme") di Diol Kadd-Senegal e Ravenna-Italia. Abbiamo scelto questo progetto, già attivo da alcuni anni, per tre ragioni. 0. I fondi serviranno per cofinanziare il futuro di Diol Kadd, un piccolo villaggio senegalese di 300 ab. per evitare la fuga dei giovani verso Dakar. Ragazzi e ragazze diventano COLTIVATTORI, curando le 3T: Terra,Teatro,Turismo responsabile. La formazione teatrale è diretta da docenti senegalesi e italiani. 0. L'uso corretto della gestione dei fondi è garantita dai Partner senegalesi e italiani con i loro esperti, con progetti cofinanziati dalle Province di Ravenna e Lecce, dal Comune e dal Teatro di Ravenna, dall'OIM Org. Internaz. Migrazioni con il Ministero degli Affari Esteri. 0. L'opera è interamente laica Per informazioni e contatti : takkuligey@libero.it - www.diolkadd.org (sito in progress )