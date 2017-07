Space Cadet: un’amicizia spaziale

Eric San è un DJ turntablist canadese che non solo mixa tra loro brani, ma crea musica con il giradischi utilizzando tecniche di manipolazione del vinile come lo scratch e il break. Ancora di più: Eric è un artista a tutto tondo che mescola elementi di teatro, cabaret, musica e illustrazione. Nasce a Vancouver nel 1974 e nei primi anni novanta, performando nei clubs di Montreal, attira l'attenzione del pubblico fino a quando una copia del suo primo mixtape - dal nome alquanto indicativo Scratchcratchratchatch - arriva a Jon More, co-proprietario dell'etichetta inglese Ninja Tune, che produce musica elettronica e hip hop. Jon, colpito dalla particolarità dei suoni innovativi, mette sotto contratto Eric con il nome Kid Koala. Nel Febbraio del 2000 esce il primo album, Carpal Tunnel Syndrome, accompagnato da un videogame e un fumetto di 32 pagine illustrato dallo stesso Kid Koala. In questo periodo iniziano anche le numerose collaborazioni dell'artista, che lo porteranno a lavorare con Beastie Boys, Deltron 3030, Lovage, Bullfrog, Radiohead e più recentemente anche con i Gorillaz. Nel Marzo del 2003 esce la sua prima graphic novel Nufonia Must Fall, una storia d'amore tra un robot e una ragazza, accompagnata da una colonna sonora di composizioni sperimentali al pianoforte. Nell'Ottobre dello stesso anno esce Some of My Best Friends are DJs, secondo LP sotto Ninja Tune, accompagnato anche questo da un comic book di 50 pagine, mentre l'album Your Mom's Favourite DJ esce nel 2006. In questi giorni, a otto anni dalla sua prima graphic novel, Kid Koala presenta una nuova poetica storia a fumetti dal nome Space Cadet: 132 pagine che raccontano le vicende di un'avventurosa astronauta e del suo guardiano robot che ha il compito di proteggerla. La storia è accompagnata da una delicatissima colonna sonora di quindici tracce, in cui Eric utilizza basi costruite con il giradischi ma anche fiati e archi. Per presentare Space Cadet, l'artista ha preparato una serie di performance all'interno di gallerie d'arte e piccole sale, intitolata Space Cadet Headphone Concert: più che un concerto, un'esperienza dal vivo durante la quale il pubblico potrà ascoltare direttamente in cuffia le tracce di Space Cadet suonate dal vivo e potrà assistere ad uno spettacolo visivo di luci e disegni seduto comodamente su cuscini gonfiabili. In parte musica, in parte narrazione, un'opera multimediale a tutto tondo, come da sempre Kid Koala ci ha abituati.