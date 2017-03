Rjukan, gli specchi portano il sole nel piccolo villaggio norvegese

Dopo cento anni dalla prima volta in cui si è parlato di questa possibilità, il 30 ottobre il paese si è riunito per festeggiare l'installazione di specchi sui versanti delle montagne in grado di riflettere il sole e farlo splendere anche nella piazza principale del paese. Un'idea in grado di influire positivamente sull'umore e sulle casse del comune che ora potrà risparmiare sull'illuminazione. Un'idea simile era stata realizzata per la prima volta in Italia nel 2006 dal comune di Viganella, in Piemonte