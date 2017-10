Speciale Ogm – Nature

Lo speciale Ogm di "Nature", la prestigiosa rivista americana di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Nature ha, infatti, pubblicato un grande speciale su "Focus on Environmental impact of GM crops", sull'impatto ecologico dell'agricoltura biotech. La novità è che per un periodo limitato di tempo (fino a settembre), tutti gli articoli saranno leggibili su Internet ("Free to registered users - 1 June to 1 September 2002). È sufficiente essere un 'user' registrato... Ecco i link: http://biotech.nature.com/ http://www.nature.com/cgi-taf/dynapage.taf?file=/nbt/journal/v20/n6/index.html Si tratta di un'ampia selezione di articoli a firma di scienziati, ricercatori e analisti del settore; lo scopo è di incrementare il dibattito e la conoscenza di questi temi, in USA e nel mondo, con approfondimenti e recensioni delle correnti interpretazioni scientifiche dei dati sull'impatto ecologico delle piante Ogm. "Nature" si è sempre distinta per un'imparzialità a volte coraggiosa: fu "Nature" a pubblicare, nel maggio '99, il primo studio che dimostrava la pericolosità del mais transgenico per la farfalla monarca e per l'ecosistema. Sempre "Nature" nel 2001 diede nuovi scossoni al dibattito sul biotech scoprendo che c'erano coltivazioni di soia transgenica con sequenze di DNA sconosciute alla stessa casa produttrice o che erano stati ritrovati esemplari di piante di mais con DNA mutato anche in Messico, a distanza di centinaia di miglia dalle piantagioni di mais Ogm americane. Da leggere.