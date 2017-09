#viveledonne nella giornata contro la violenza

Nelle civiltà arcaiche la figura della donna veniva associata alla Madre Terra, generatrice di vita e potente forza della natura. Eppure in ogni tempo e ancora oggi nel mondo le donne subiscono violenze, sono maltrattate, sfigurate e persino uccise. Molte sono vittime di stupro, di gravi brutalità, violate nella bellezza e nella dignità. Anche nel nostro Paese il femminicidio è una realtà gravissima, ogni tre giorni muore una donna uccisa dal proprio compagno. Terribile e inaccettabile. Le azioni sono specchio dei pensieri: dietro a tali gesti orribili non c'è amore, né rispetto, né umanità. A volte solo una linea sottile fa scegliere un percorso piuttosto che un altro. E' l'amore ricco di spiritualità la chiave che permette di guardare oltre i limiti delle parole e dei comportamenti altrui. Una visione olistica dell'amore crea rispetto per tutte le cose e può cambiare molto su questo pianeta dove ipocrisia, egoismo, avidità hanno prodotto rapidamente un forte deterioramento di valori. L'amore vero non ha bisogno di prendere e pretendere, è un sentimento disinteressato e armonioso a cui non serve dipendere dal controllo del partner. È come un albero che ha forti radici che crescono nella comprensione e che dà fiori e frutti nella qualità dei pensieri e delle azioni.

