Come si fa(ceva) il paté de foie gras

Il procedimento si chiama gavage. Alle oche viene tagliato il becco, inutile intralcio

all'alimentazione. I loro piedi palmati vengono inchiodati al

pavimento, e si procede poi ad agevole ingozzatura forzata di 2,7

kg al giorno di un'untuosa pappetta salata con un lungo imbuto che

penetra giù nell'esofago, oltre la sacca dell'ingluvie, fin

dentro lo stomaco ghiandolare - operazione traumatica, causa di

ulcerazioni - facendo loro sviluppare abnormi, malati, deformi

fegati ipertrofici: insomma si provoca la steatosi epatica.

Sul "Corriere della Sera" del 23 dicembre '98 leggiamo e

trascriviamo: ""Unione Europea, in pericolo il "foie gras": "Metodo

di produzione dannoso, va cambiato". Potrebbe essere l'ultimo

natale in cui i "gourmet" potranno aprire i loro cenoni con il buon

vecchio "foie gras". Dipende dagli scienziati dell'Unione Europea

e, soprattutto dalle conseguenze dei loro studi. Un'indagine sul

metodo di produzione della prelibatezza- ottenuta dal fegato di

oche e anatre forzate a ingollare granaglie attraverso una sonda

inserita in gola due volte al giorno- ha concluso che

"l'alimentazione forzata cosi come viene condotta è una

minaccia per la salute dei volatili". Gli scienziati hanno

sollecitato i produttori di "foie gras" ad adottare sistemi

d'allevamento e nutrizione più appropriati: un cambiamento

drastico che rischia di seminare scontento e rabbia soprattutto in

Francia, maggiore produttrice.

Per ora si tratta di raccomandazioni non vincolanti. Il vero

problema si presenterebbe per produttori e buongustai se i Quindici

decidessero di adottare lo studio e le sue conclusioni come base

per una ridefinizione legislativa della materia. Il metodo seguito

ora produce un ingrossamento del fegato di anatre e oche fino a

dieci volte le dimensioni normali. Dopo la macellazione il fegato

viene venduto non trattato o in forma di paté. Secondo gli

scienziati, una soluzione "estrema" sarebbe il bando alla

produzione importazione e vendita di "foie gras" prodotto

attraverso l'alimentazione forzata.