L’energia e l’armonia nel Qigong

A livello elementare, le differenze fra materia ed energia scompaiono. Un atomo non è che un aggregato di cariche elettriche, le quali si possono ulteriormente scomporre in entità più piccole. Queste ultime, definite quanti energetici dalla Fisica occidentale, corrispondono al concetto cinese di Qi. Né materia, né energia, dunque, ma qualcosa che, potenzialmente, può diventare o l'una o l'altra. I quanti possono acquisire una natura ondulatoria e diventare luce, calore, magnetismo, elettricità. Oppure possono aggregarsi fra loro, dando luogo a strutture sempre più complesse, dalle molecole ai minerali, dai gas nobili agli organismi viventi. I Cinesi hanno, da sempre, un'idea molto chiara della fondamentale identità tra energia e materia e lo dimostrano attraverso espressioni del linguaggio comune: dian qi è l'energia elettrica, huo qi l'insieme dei processi fisiologici d'un organismo, qi shi il morale delle truppe... Non deve, quindi, stupire se esistono, presso di loro, delle tecniche volte a regolare l'energia del corpo umano, ren qi, attraverso degli esercizi fisici. Questi ultimi vengono complessivamente definiti Qigong. La parola Qigong si compone di due vocaboli: Qi, che significa Energia e Gong, che vuol dire Lavoro: letteralmente Azione sull'energia.