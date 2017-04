Speciale iridologia

L'analisi iridologica consente di avere un quadro dell'organismo e dei suoi disturbi in chiave di processi psicofisici, di arrivare alle cause profonde di una malattia già in atto e di svelare anche processi patologici che ancora non si sono manifestati così come le tendenze a contrarre un particolare disturbo. Già i cinesi e i Caldei nel 2000 avanti Cristo citarono l'importanza dell'osservazione dell'occhio nei loro scritti. Ippocrate di Kos nelle sue opere ci ricorda: "Tali sono gli occhi tale è il corpo". Nel Rinascimento Paracelso scrive: "Considerate l'occhio nella testa, con quale arte è costruito e come il corpo ha impresso così meravigliosamente la sua anatomia nella sua immagine". Ma la nascita dell'iridologia vera e propria la si può far risalire al 1881 quando Ignazio von Pèczely nella sua opera: "Avviamento allo studio della diagnosi oculare" presentò la prima carta topografica dei campi di reazione iridologici. La leggenda vuole che egli arrivò ad intuire il collegamento tra iride e organi notando nell'iride di una civetta con la gamba spezzata un segno che poi scomparve con la guarigione. Un altro padre dell'iridologia è considerato lo svedese Niels Lilijequist il quale nel 1893 descrisse per primo gli influssi dei veleni allopatici sulla colorazione dell'iride. La prima mappa che suddivide l'iride per regioni e settori è del 1902 ad opera di Johannes Thiel. Da allora molti sono stati gli autori che hanno prodotto studi approfonditi, vanno ricordati tra gli altri Leon Vannier, Bernard Jensen e Angerer il quale ha scritto un'opera monumentale in dodici volumi. Di particolare rilevanza ai giorni nostri è da citare il lavoro di S. Rizzi, il quale ha tra l'altro compiuto una vastissima ricerca per l'individuazione del rimedio omeopatico dall'iride.

a cura del

dott. Pierluigi Lattuada

Medico olistico e psicoterapeuta alla LifeGate Clinica Olistica