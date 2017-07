Specie a rischio: animali e piante verso l’estinzione

All'interno di questo elenco vi sono 6.774 piante e 5.483 animali, di cui 3.524 sono vertebrati e 1.959 invertebrati. Il lavoro degli esperti dell'IUCN sparsi per il mondo ha analizzato lo status di conservazione di "appena" 12.000 specie e sottospecie, mentre quelle riconosciute dalla scienza sono circa un milione e settecentocinquantamila. I dati sono allarmanti: secondo gli esperti dello IUCN il tasso di estinzione delle specie sarebbe oggi aumentato da 1.000 a 10.000 volte rispetto a quello naturale. I Vertebrati In totale tra i vertebrati risultano minacciate 3.524 specie sulle 17.127 analizzate (il 21%). Rispetto al totale delle specie conosciute, cioè 56.586, la percentuale di quelle minacciate è del 6%. Tra i mammiferi, sono state valutate 4.789 specie sulle 4.842 conosciute (il 99%). Il 24% delle specie valutate è inserito nelle tre categorie di minaccia: minacciata in modo critico, minacciata e vulnerabile. La classe degli uccelli è l'unica che è stata analizzata interamente: 9.932 specie, cioè tutte quelle conosciute. Il 12% sono minacciate. Tra i rettili sono state valutate 473 specie su 8.134 (pari al 6%). Le specie minacciate sono 293, ovvero il 62% di quelle valutate. Tra gli anfibi le specie analizzate sono state 401 sulle 5.578 conosciute (pari all'8%). 157 sono quelle minacciate ovvero il 39% delle specie valutate. Mentre tra i pesci le specie conosciute sono oltre 28.000, quelle analizzate sono state 1.532 (pari al 6%). Sono a rischio 750 specie cioè il 49% di quelle valutate. Gli invertebrati Tra gli invertebrati, sono in pericolo 1.959 specie sulle 3.382 valutate (ma sono oltre un milione e 190mila quelle conosciute). La percentuale delle specie minacciate rispetto a quelle analizzate è del 58% mentre rispetto a quelle conosciute è dello 0,2%. Appena lo 0,1% degli insetti sono stati presi in considerazione e valutati, ma di quelli ben il 72% rischia l'estinzione ovvero 553 specie. Da notare che su 461 specie di crostacei analizzate, ben 409 risultano in pericolo (l'89%). Poi 967 specie di molluschi su 2.098 cioè il 46%. Le piante Tra le piante sono minacciate 6.774 specie sulle 9.706 valutate (le specie conosciute sono oltre 28.700). La percentuale delle specie minacciate rispetto a quelle analizzate è del 69% mentre rispetto a quelle conosciute è del 2%. Le gimnosperme (soprattutto conifere e cicadi) sono le uniche piante maggiori che sono state analizzate quasi al completo (907 su 980, il 93% del totale). Il 34% delle specie analizzate è in pericolo di estinzione. Quali possono essere le cause principali che generano il meccanismo di estinzione nelle specie? La prima causa è la perdita della biodiversità, ovvero la distruzione dell'habitat naturale a causa dell'agricoltura, della crescita delle infrastrutture, della deforestazione. La seconda è l'invasione delle specie "aliene" introdotte dall'uomo, che mettono a rischio molte specie native per la competizione, la predazione o l'ibridazione. La terza causa è il prelievo diretto da parte dell'uomo per il commercio locale o internazionale (per cibo, medicina), poi la mortalità accidentale (il cosiddetto 'bycatch' nella pesca: cattura accidentale pescando altre specie), l'inquinamento (inclusi cambiamenti climatici, piogge acide, smog, contaminazione acqua e suoli). I pesci e i molluschi sono le classi che hanno visto il numero maggiore di "retrocessioni", cioè specie retrocesse verso la categoria di minaccia più grave: 250 specie di molluschi sono "in posizione critica" (erano 222 un anno fa) e 162 i pesci (erano 157 nel 2002).

Tomaso Scotti