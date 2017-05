Sperimentazione animale come frode scientifica

Ogni specie animale ha una propria anatomia, fisiologia, immunologia, genetica, istologia diversa anche dagli altri esseri umani. Chi sperimenta sugli animali dice che sono "simili" all'uomo ma in termini di vera scienza, il concetto di "simile" non ha valore, troppo generico, troppo impreciso. La malattia umana riprodotta nell'animale, nel quale si ricreano artificialmente i sintomi, non è mai quella che sorge spontaneamente nell'uomo. Inoltre quasi nessuna delle nostre malattie contagia l'animale senza dimenticare che le diversità sono anche nei sistemi immunitari. Ma allora perché esiste ancora la sperimentazione animale? Per favorire le carriere scientifiche, basate sul numero di "pubblicazioni" prodotte, ma anche e soprattutto le industrie: essa fornisce ai produttori una facile tutela giuridica oltre alla possibilità, variando la specie animale o le condizioni di un esperimento, di programmare la risposta. Ciò consente, in un'ottica di profitto incurante della nostra salute, la vendita di migliaia di farmaci, spesso inutili e talvolta dannosi. Almeno un dato dovrebbe essere significativo: dopo un secolo di massiccia e costosissima sperimentazione animale, pur essendo cambiati sia le malattie che i loro decorosi, il numero dei malati non è diminuito, in più l'attuale ricorso, nella ricerca, agli animali transgenici è l'ammissione implicita del fallimento della ricerca sugli animali, nonché una prova dell'irresponsabilità di chi insiste in una strada errata, incurante dei tanti danni che può arrecare il perseguirla. Non dimentichiamo che la sperimentazione animale, che ha sempre usurpato all'osservazione clinica il merito delle conquiste scientifiche, è inoltre la causa di una sperimentazione incontrollata sull'uomo, unica cavia, spesso inconsapevole, di ogni nuova terapia. Daniela Bellon