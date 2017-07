Spezie delizie, l’aroma della terra

Ce n'è davvero per tutti i gusti. La natura ha messo a disposizione di ognuno di noi una varietà infinita di sapori. Sono spezie e piante aromatiche, sfiziose, colorate, utili e terapeutiche. Posseggono virtù extranutrizionali sorprendenti, ad esempio stimolano le secrezioni digestive migliorando la qualità di assimilazione dei cibi; fanno piazza pulita di microbi e batteri, anche i più pericolosi; con i loro antiossidanti proteggono la giovinezza delle cellule. Il loro aroma poi, a volte delicato altre intenso, dona carattere alle nostre pietanze e fa del mangiare un vero piacere dei sensi. Ecco qualche regola pratica per proteggere gusto e principi attivi di erbe e spezie: foglie tenere e foglioline non vanno mai cotte, ma aggiunte solo a fine cottura o direttamente nei piatti; semi, bacche e foglie coriacee tollerano una breve cottura. E' sempre preferibile, quando possibile, acquistare gli aromi ancora da macinare, piuttosto che in polvere. Peperoncino: Il peperoncino stimola le ghiandole surrenali a innalzare il livello di corticosteroidi, gli ormoni che combattono lo stress; è aperitivo, stimolante, antidiarroico, tonico, fluidificante del sangue, utile nei casi di raffreddore e riduce il colesterolo. Quello migliore si raccoglie maturo da fine agosto a tutto settembre, si fa seccare al sole riunito in mazzi, e si conserva tutto l'anno intero o sbriciolato. Il peperoncino industriale viene essiccato al forno e lasciato sostare a lungo nei magazzini di stoccaggio, due procedure che sottraggono vitamine preziose. Curcuma: Il suo colore giallo intenso è dovuto alla curcumina, un potente antiossidante dalle spiccate virtù antinvecchiamento. In etno-medicina è considerata una delle piante più importanti per la salute (soprattutto la radice fresca): è l'antinfiammatorio per eccellenza, purifica il sangue, ostacola lo sviluppo dei tumori, protegge il fegato. Recentemente si è scoperto che rallenta il progresso dell'Hiv. Questa radice di pianta tropicale, in Europa viene generalmente commercializzata secca già in polvere. Se avete la fortuna di possederne una radice intera, grattugiatela sulle vostre pietanze, farete il pieno di gusto e principi attivi benefici. E' ottima nei risotti, sulle verdure cotte, nelle zuppe di legumi e per aromatizzare i formaggi freschi. Si scioglie più facilmente negli oli. Zenzero: è stomachico, carminativo, tonico, stimolante e afrodisiaco. Un cucchiaino di zenzero previene la nausea da "mal di viaggio" e recenti studi hanno evidenziato il suo potere anticancro. La radice di zenzero rende i cibi piccanti con un aroma che ricorda vagamente il limone, ma più pungente e amarognolo. In cucina si utilizza la polvere di zenzero già macinata o, meglio, la radice fresca grattugiata al momento, su carni, zuppe e insalate di stagione. Lo zenzero è molto usato anche in pasticceria (è soprannominato il "pepe dei pasticcieri"). Cardamomo: Il cardamomo ha aroma e sapore molto forti, che ricordano il limone e l'eucalipto. Il suo consumo è diffuso nell'Asia meridionale e nei paesi arabi, dove si usa il seme intero per aromatizzare caffè e tè, e dove si usa regalarlo agli ospiti in segno di rispetto. Il cardamomo è utile in alcune cardiopatie, è carminativo, antisettico, antibatterico, stomachico. In gastronomia si utilizza il seme pestato per insaporire salse, salumi, pane speziato e liquori. E' uno degli ingredienti del curry e del garam masala, le stimolanti miscele di spezie asiatiche di più antica tradizione. Un consiglio: al momento dell'acquisto meglio preferire i frutti verdi da pestare al momento; in polvere è più soggetto a sofisticazioni con spezie di minor valore. Salvia: pianta aromatica dalle numerose virtù, la salvia ha un sapore molto particolare, amaro, un po' aspro, canforato. In gastronomia se ne utilizzano le foglie, dalle spiccate proprietà antisettiche, antispasmodiche, antisudorifere, diuretiche, calmanti ed emmenagoghe (stimolano le mestruazioni). La salvia è molto versatile in cucina, è ottima nelle zuppe di legumi, con le castagne bollite, nei battuti di carota e sedano, è indispensabile con i pizzoccheri ma fritta in pastella è davvero strepitosa!