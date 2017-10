Spinoza: potenza di gioia e amore

La filosofia di Spinoza si erge in tutta la sua grandezza non solo sullo sfondo della filosofia moderna, ma si impone anche alla riflessione contemporanea con una vitalità e una ricchezza teoretica davvero riguardevoli. Nella sua "Etica", Spinoza sottolinea come la gioia, cioè la felicità, si configuri come vera forza, come puro distillato di potenza delle umane passioni, come straordinario appagamento che l'uomo avverte quando sente di realizzarsi nel suo stare al mondo; essa, al contrario della tristezza che ci fa sentire il mondo come luogo inospitale, minaccioso, producendo, così, un inautentico ripiegamento su noi stessi, rafforza quel principio fondamentale del nostro comportamento, che è la tendenza a perseverare nel proprio essere (lo sforzo di autoconservazione). La stessa conoscenza del bene e del male, sempre secondo il Nostro, altro non è che "l'effetto della gioia o della tristezza". Il fondamento della virtù va ricercato nello sforzo di conservare il proprio essere e in questo, come ci insegna la ragione, consiste la felicità, la quale incrementa la potenza con cui abitiamo il mondo: l'odio, così, "non può mai essere buono", poiché contrario allo sforzo di autoconservazione e di realizzazione autentica di noi stessi, mentre l'amore è vera potenza d'essere nella misura in cui unisce e rafforza gli uomini. Leggiamo, a questo proposito, un passo esemplare dell'"Etica": "Chi vuol vendicare le offese ricambiando l'odio, vive proprio miseramente. Chi invece cerca di vincere l'odio con l'amore, lotta davvero lieto e sicuro, resiste con pari facilità a uno o a più uomini, e quasi non richiede l'aiuto della fortuna. E quelli che egli vince gli cedono con gioia, non già per mancanza ma per aumento di forze; e tutte queste cose derivano così chiaramente dalle sole definizioni dell'amore e dell'intelletto che non c'è bisogno di dimostrarle una per una". Fabio Gabrielli