Spirale aurea

Se all'interno di un rettangolo aureo si disegna un quadrato con lato uguale al lato minore del rettangolo, il rettangolo differenza sarà anch'esso un rettangolo aureo. Si ripeta l'operazione per almeno sette volte al fine di avere una serie di quadrati disposti a spirale e ottenendo una successione di rettangoli aurei. Si punti la punta del compasso sul vertice del quadrato che giace sul lato lungo del rettangolo e si tracci l'arco che unisce gli estremi dei due lati che formano l'angolo scelto. Si ripete l'operazione per ogni quadrato disegnato in modo da creare una curva continua. Il punto "X" costituisce il punto di incontro fra le diagonali dei rettangoli aurei. Se dovete costruire una casa usate la proporzione aurea per iniziare con un buon feng shui.

di Tomaso Scotti