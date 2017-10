Springsteen, secondo me

Dopo aver appoggiato il presidente Barack Obama durante la campagna elettorale conclusasi con la vittoria dello stesso Obama; dopo aver partecipato al concerto di beneficenza per le vittime dell'uragano Sandy insieme ad altri artisti (del calibro di Jon Bon Jovi e Billy Joel); dopo aver cantato al concerto benefico Stand Up for Heroes, organizzato dalla Bob Woodruff Foundation, a sostegno dei soldati feriti in guerra… Bruce Springsteen annuncia un nuovo grande progetto, i cui protagonisti principali saranno proprio i fan. Dal suo sito ufficiale, infatti, il boss ha fatto sapere che La Ridley Scott Associates, la Black Dog Films e la Scott Free London sono al lavoro su un nuovo documentario, dal titolo Springsteen & I, decisamente ispirato al film/esperimento Life In A Day, film del 2011, prodotto da Ridley Scott e vincitore di numerosi premi, ma soprattutto primo social movie della storia: la prima opera globale "girata" grazie al contributo di migliaia di persone distanti tra di loro anche migliaia di chilometri. Così i produttori di Springsteen & I hanno lanciato l'appello - in vero stile crowdsourcing - ai fan del boss di tutto il mondo: l'invito è quello ad inviare filmati, testimonianze, frammenti, ricordi del proprio rapporto con la musica di Springsteen. Il materiale grezzo verrà poi selezionato ed editato dal regista musicale Baillie Walsh, per uscire infine nelle sale cinematografiche mondiali nel 2013. "Il nostro obiettivo è trovare delle persone in tutto il mondo che siano state toccate dalla musica o dalla personalità di Bruce e vi chiediamo di prendere parte a quest'esperienza cinematografica unica inviandoci un videoclip oppure contattandoci per email o per telefono," ha detto la produttrice del film Svana Gisla. "Cerchiamo un'ampia gamma di interpretazioni creative, espresse nel modo visivamente più originale possibile, sia che siate fan irriducibili dal '73 o che abbiate ascoltato una delle sue canzoni per la prima volta oggi! Se avete un genitore, un fratello o sorella, un vicino o un collega con una storia interessante, fateceli conoscere. Se non sapete usare la videocamera o non siete sicuri di come filmare la vostra storia, fatecelo sapere e vi metteremo in contatto con qualcuno in grado di aiutarvi!". Quindi, se anche voi volete partecipare a questo straordinario esperimento di cinema collettivo, fatto dalla gente per la gente, non vi rimane altro che andare al sito springsteenandi.com e caricare il vostro materiale: seguendo le istruzioni potrete caricare i vostri film dalla mezzanotte del 15 al 29 novembre 2012. E, magari, sarete i protagonisti di questa straordinaria avventura.