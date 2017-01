Stress e stanchezza di stagione

Parafrasando Humphrey Bogart in un famoso film si potrebbe dire "è lo stress, bambola. E' arrivata la Primavera". Gli sviluppi più attuali del concetto di stress hanno portato vari autori a interpretare lo stress come un'ampia reazione biologico-comportamentale finalizzata alla conservazione della vita e conseguenza di un processo di selezione naturale … cioè a dare ad essa una valenza decisamente positiva. Tuttavia affinché ciò avvenga, è necessario che si verifichi il ciclo di attivazione/disattivazione dello stress in modo completo e corretto attraverso l'inattivazione finale dello stimolo. Quando l'elemento di "stressor" non è particolarmente aggressivo e soprattutto è circoscritto ad un preciso momento ed i sistemi di controllo sono efficienti, si attivano le risposte allo stress in maniera fisiologica; tale reazione è utile e finalizzata all'adattamento dell'organismo alle richieste dell'ambiente: tipica situazione è quella del cambio di stagione: arriva l'ora legale, cambia il cibo, cambiano in generale le abitudini quotidiane. Ma il cambiamento può essere fonte di ansia e stress. Solitamente questi nuovi assetti vengono assorbiti con facilità dal nostro organismo: potremmo affermare che essi si presentino come "dolci momenti di stress". Ma quando, il cambiamento è troppo repentino (dall'Inverno alla Primavera in 2 giorni) o l'organismo non si trova in una buona condizione generale di salute, il passaggio alla Primavera diventa un "vero stress", che va ad alterare i nostri sistemi di controllo. A questo punto si è esausti: davvero non si ha più energia, la vita perde di interesse, non si dorme più la notte, si compromettono le relazioni sociali ed affettive, si cerca consolazione ad una condizione psichica insostenibile cercando di disattivare in maniera artificiosa lo stress, dando così origine anche ai cosiddetti disturbi comportamentali da stress (tendenza all'ansia o alla depressione , all' anoressia o alla bulimia). Compare anche un'ampia gamma di disturbi psico-fisiologici: turbe del sonno, inappetenza, astenia, amenorrea, dispnea, disturbi della digestione, iperidrosi, tensione muscolare. E' la cosiddetta Sindrome da Stress Cronico o Sindrome del Burn-Out. Sofisticati studi in campo fitoterapico ed omeopatico hanno portato all'identificazione prima ed all'applicazione poi di alcuni principi naturali che, sostengono contemporaneamente tutte le strutture dell'asse dello stress e sono in grado agire su di esso ri-sincronizzandolo e rendendolo nuovamente abile a controllare il nostro comportamento ed il nostro benessere. Per ovviare al disagio, si possono assumere tonici a base di principi vegetali, studiati per sostenere l'organismo, in associazione ad un corretto stile di vita, nelle situazioni di debolezza, astenia, esaurimento psico-fisico, convalescenza, stress e, in generale, in tutte le condizioni in cui siano necessarie carica ed energia.