Star of Bethlehem, il fiore che accende la notte dell’anima

Il suo utilizzo è molto particolare perché legato a un trauma, ad esempio a un lutto, a una cattiva notizia, alla perdita di un amore, allo spezzarsi di un’amicizia o di un legame familiare. L’evento negativo potrebbe essere anche più contingente, come la perdita del lavoro, la diagnosi di una malattia, la paura dopo un incidente oppure uno scontro duro con collega, con un professore, con un figlio. Parte da qui Star of Bethlehem, da un dolore che improvvisamente cambia tutto, da un accadimento che attraversa come una cometa la nostra vita: dopo, tutto pare irreparabile, perso, privo di significato. L’energia cessa di fluire, un velo di depressione ammanta il cuore. La persona smette di gioire, di sognare e progettare, di reagire.