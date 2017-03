Startup basecamp, coabitazione e coworking per i giovani imprenditori nella Silicon Valley

Creato da Guillaume de Dorlodot, giovane imprenditore di Bruxelles, Startup basecamp (Sbc) è nato a San Francisco tre anni fa con un concetto innovativo rivolto a giovani professionisti che arrivano da tutto il mondo per sviluppare nuovi progetti nel cuore della Silicon Valley che si trova nella San Francisco Bay Area negli Stati Uniti. Ovvero trovare in un unico luogo uno spazio dove vivere, lavorare e sviluppare contatti professionali sia per brevi sia per lunghi periodi. In tre anni di attività sono transitati nelle due sedi di San Francisco oltre 500 giovani imprenditori di startup tra cui Yambla, Frontapp, Aircall, Quintly, Sunrise calendar, Appster provenienti da 48 paesi del mondo che hanno raccolto per i loro progetti più di 515 milioni di dollari di investimenti.

Com’è nata l’idea di Startup basecamp

Un modello di comunità professionale

I programmi d’innovazione

Anche un progetto per nomadi digitali