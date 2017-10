Stati Uniti: aiuti ai Paesi poveri in cambio di Ogm

Il contrasto tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione OGM, si sposta adesso sul delicato piano degli aiuti umanitari. Dopo la presa di posizione di Bush che (sulla falsariga di quanto già affermato alcuni giorni prima dal rappresentante per il commercio Usa Robert Zoellick) ha definito "immorale" la moratoria imposta dalla Ue nel 1998 sulle colture trattate con Ogm, ora la pressione degli Stati Uniti arriva a far leva sul Terzo Mondo. Il Presidente americano si è detto pronto ad aumentare addirittura del 50%, nello spazio di soli tre anni, gli aiuti destinati ai Paesi poveri, soprattutto quelli africani. In cambio del sostegno alimentare, l'Africa dovrebbe aprire le frontiere ai cibi geneticamente modificati, dei quali gli Stati Uniti sono i principali produttori. Bush lo ha detto in occasione del suo discorso al secondo Forum Usa-Africa Subsahariana di cooperazione economica e commerciale, nell'isola di Mauritius. Il portavoce della Casa Bianca, Ari Fleischer, ha ribadito a Washington che "le nazioni africane hanno molto da guadagnare dalla esportazioni alimentari americane, attualmente bloccate, senza nessuna giustificazione, sui prodotti geneticamente modificati". La risposta dell'Unione Europea alle accuse degli Stati Uniti di ridurre gli aiuti alle nazioni povere che accettano alimenti transgenici non si è fatta attendere: "tali accuse si sono spinte troppo in là" - ha detto il commissario Ue allo sviluppo e aiuto umanitario Paul Nielson, presentando un suo viaggio proprio in tre Paesi africani - "è ora di impostare uno scambio dei rispettivi punti di vista più civile". Rispondendo poi alle critiche americane agli europei di aver inciso sulla scelta dello Zambia di rifiutare coltivazione e importazione di prodotti Ogm, Nielson ha precisato che la decisione è stata assolutamente autonoma. La battaglia non sembra assolutamente destinata a placarsi: gli Stati Uniti minacciano di indurre il governo a far boicottare prodotti strategici europei, pur di costringerli a ridare il via libera al transgenico. La parola adesso passa di nuovo all'amministrazione Bush. Roberta Marino