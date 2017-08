Stati Uniti: quale sarà il clima del futuro

Il 2 novembre si sono tenute negli Stati Uniti d'America le elezioni americane di metà mandato che hanno visto un forte avanzamento del partito repubblicano dopo la cocente sconfitta del 2008. Ma che risvolto avrà questo risultato sull'impegno ambientale dell'amministrazione Obama? Alcune dichiarazioni rilasciate da esponenti del partito repubblicano purtroppo non lasciano ben sperare. Secondo Karl Rove, ex stratega di George W. Bush, la legge sul clima non sarà tra le priorità per i prossimi due anni di governo, ovvero quelli che rimangono prima delle elezioni presidenziali del 2012. Inoltre, la metà dei deputati eletti lo scorso 2 novembre non crede che dietro ai cambiamenti climatici vi sia la mano dell'uomo. Ma non tutto è perduto. In California, infatti, la Proposition 23, ovvero il referendum contro la legge sul clima varata dal governatore uscente Arnold Schwarzenegger, è stata bocciata. Oltre il 61 per cento dei californiani ha deciso di mantenere le misure verdi anche in tempo di crisi. Anzi, soprattutto in tempo di crisi. La legge californiana sui cambiamenti climatici voluta dall'ex governatore Arnold Schwarznegger impone di porre un controllo alle emissioni di gas serra tramite investimenti sulle energie rinnovabili. La Proposition 23, sostenuta dalla lobby del petrolio avrebbe voluto abrogare tale legge almeno fino a che il tasso di disoccupazione dello Stato della California - attualmente al 12,4% - non fosse sceso al 5,5% e rimasto su tali livelli per almeno un anno. La legge sul clima della California è considerata tra le più "verdi" degli interi Stati Uniti ed è stata indicata da Obama come un modello da riprendere su scala federale. La Prop 23 è stata respinta con il 61,3 per cento di voti contrari.