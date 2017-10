80mila stazioni di ricarica con un click. Parola di LifeGate ed evway

Carthago delenda est, disse Catone il censore nel 157 a.C., convinto che la distruzione della rivale Cartagine fosse per i Romani una necessità impellente, non risultando né possibile né conveniente scendere a patti. Anche oggi esiste una Cartagine da sconfiggere. Ed è la mobilità tradizionale, caratterizzata dal predominio dei carburanti fossili e dalla cronica congestione dei centri urbani. Come fare? Agendo. Vale a dire mettendo in atto iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e, passaggio cruciale, fornendo un supporto concreto alla diffusione dei veicoli elettrici. Esattamente ciò che LifeGate sta realizzando grazie al progetto eMobility e alla partnership con la piattaforma europea evway.

eMobility sostiene la mobilità elettrica

2mila stazioni di ricarica in Italia