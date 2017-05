STEM, quando la sabbia cattura i raggi del sole per produrre energia

Ha attirato l'attenzione anche dei ricercatori statunitensi, il primo impianto solare termodinamico a letti fluidi STEM. Inaugurato lo scorso settembre all'interno del Polo energetico integrato di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, il sistema sfrutta più di 700 eliostati per catturare i raggi solare e convogliarli in un contenitore cilindrico di acciaio dove un letto di sabbia, capace di raggiungere temperature di oltre 600°, genera energia termica sotto forma di vapore. Energia rinnovabile che potrà essere impiegata per produrre elettricità.

STEM, brevetto tutto italiano

Come funziona STEM, grazie alla sola energia del sole