Stop al pesce che arriva dallo Sri Lanka: è da pesca illegale

Belize, Figi, Panama, Togo e Vanuatu, destinatari nel 2012 di un avvertimento della Commissione europea insieme allo Sri Lanka, ce l’hanno fatta: hanno affrontato il problema e adottato misure contro la pesca illegale. Il Belize, dunque, verrà rimosso dall’elenco dei Paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca vietata e cesseranno le misure commerciali adottate nei suoi confronti a marzo 2014. Le altre quattro nazioni sono riuscite a non essere inserite nella "lista rossa" dei Paesi non autorizzati a vendere pesce all'Unione Europea, il più grande importatore al mondo di questo alimento.

Foto © window2nature.wordpress.com