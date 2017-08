Stregati dalla corsa

Che cosa c'è in questo libro? Le testimonianze di personaggi, o meglio di professionisti, manager, cantanti, politici, sportivi, industriali, che raccontano il proprio essere "runner". In queste pagine sono racchiuse parti di vita personale, familiare che si fondono con le esperienze sportive, talvolta sovrapponendosi: impegno, fatica, soddisfazioni si trovano infatti sia nelle vite private e lavorative, sia nelle vite da sportivi, da corridori. In più, i protagonisti raccontano di come la corsa li abbia aiutati nella vita professionale, di quanto sia stata utile nel prendere decisioni importanti, nel superare momenti difficili, nel mettere a fuoco degli obiettivi. Nel dare letteralmente un'accelerata al lavoro. Tra i nove personaggi che si raccontano ci sono Paolo Garimberti (presidente Rai), Maurizio Costa (amministratore delegato di Mondadori), Lorenzo Sassoli de' Bianchi (Valsoia, Upa), Gianni Morandi (cantante). Il decimo protagonista? Potrebbe essere proprio il lettore, che ispirato dal libro, può decidere di raccontare la sua testimonianza di runner, che potrebbe essere pubblicata, inviandola a: [email protected] Una galleria di atteggiamenti nei confronti della corsa, raccontati a Marco lo Conte, giornalista de Il Sole 24 Ore. Un libro per appassionati runners, per neofiti, ma anche per i digiuni di questa disciplina. Per riconoscersi, imparare o solo ammirare la possibilità di ritrovare se stessi, sognare, rigenerarsi e migliorarsi compiendo un'attività così connaturata alla natura umana. Correndo.