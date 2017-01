Stress degli occhi. Come si combatte con l’omeopatia

Le nuove tecnologie rappresentano una grande opportunità per la diffusione delle informazioni, ma come tutte le innovazioni, portano con sé alcuni aspetti critici. La salute degli occhi, ad esempio. L’utilizzo in maniera prolungata di computer, smartphone, tablet, ebook ecc., infatti, costituisce una fonte di stress per gli occhi, in quanto i continui adattamenti di messa a fuoco, da una distanza di lettura ravvicinata con caratteri molto piccoli a una visione dell’ambiente circostante, provocano affaticamento visivo e bruciori. Questo stress visivo riduce la frequenza all’ammiccamento, cioè l’apertura e chiusura delle palpebre utile a diffondere le lacrime sulla cornea, causando secchezza oculare.

A cura del dott. Giorgio De Santi, oculista esperto in omeopatia, dirigente medico all’ospedale di Rho (Mi)