Perché lo stress è sotto accusa

Non è il lavoro la causa dello stress. Sarà questa la scoperta sorprendente di una analisi condotta a livello nazionale sulla qualità degli ambiti lavorativi, in cui la sicurezza non si misurerà più soltanto in termini di elmetti, imbragature, guanti e occhiali protettivi, ma anche in qualità delle relazioni, fattori di mobbing, possibilità di carriera, spazi per le iniziative personali, adesione ai valori aziendali, occasioni di mettere in atto i propri talenti.

Quanto sono felice in questa azienda?

Felicità sul posto di lavoro

Lo stress è un segnale del nostro corpo e del nostro spirito