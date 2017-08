Stretching in cammino

Fare stretching ci rilassa e ricarica le energie. Non sempre è necessario fermarsi e avere a disposizione uno spazio preciso per il "quarto d'ora di ginnastica giornaliera". Anche una breve camminata, meglio se in mezzo alla natura, può diventare l'occasione per praticare esercizi di stiramento e di respirazione. Per prima cosa posso sciogliere le spalle: continuando a camminare, inspiro col naso e, inspirando, sollevo le spalle contraendole con forza insieme alla muscolatura del collo e stringendo al contempo le mani a pugno. Poi espiro, lasciando uscire con decisione l'aria dalla bocca, come se stessi soffiando, e rilascio velocemente la tensione, lasciando cadere braccia e spalle e aprendo contemporaneamente il palmo delle mani, come a voler improvvisamente liberar qualcosa. In altre parole, porto al massimo la tensione per poi rilassare, durante l'espiro, la muscolatura delle spalle e delle braccia. Allungo la colonna vertebrale: continuo a camminare e, inspirando (col naso) incrocio le dita delle mani; espirando lentamente (con la bocca semichiusa, come se stessi gonfiando un palloncino) distendo le braccia sopra la testa, allungando tutta la colonna. Il palmo delle mani ruoterà naturalmente verso il cielo. Allungo la colonna e sciolgo i fianchi: passo dopo passo, tranquillamente, distendo le braccia verso l'alto, una alla volta, come se dovessi raccogliere le mele da un albero un po' alto. Salgo leggermente sulla punta dei piedi, per aumentare la distensione verso l'alto. Punta, tacco, taglio interno, taglio esterno: mantenendo una respirazione naturale, cammino per qualche passo sulle punte dei piedi, distendendo bene tutta la parte posteriore delle gambe fino al tendine di Achille, evitando però di irrigidire i polpacci. Poi cammino un po' sui talloni, cercando di mantenere una buona flessibilità del ginocchio. Spostando il peso sul taglio interno del piede, compio ancora qualche passo, lasciando che tutta la struttura si adegui a questo insolito modo di camminare. Infine, sposto il peso sul taglio esterno e cammino ancora un po', pronto a ricomincia le serie. Loredana Filippi