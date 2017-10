Strozzapreti di farro alla salsa di noci

Ingredienti per 4 persone 400 g di strozzapreti di farro integrale 100 g di noci sgusciate 1 spicchio d'aglio 3 cucchiai di maggiorana tritata 3 cucchiai di prezzemolo tritato ½ tazza di pecorino romano olio extra- vergine di oliva sale e pepe macinato fresco Preparazione Mettere sul fuoco una pentola capiente d’acqua, portare a ebollizione. Nel frattempo, tostare le noci in forno fino a doratura, ovvero per circa 8-10 minuti. Mentre sono ancora calde, avvolgere le noci in un canovaccio pulito e strofinare in modo da eliminare le pellicine. Mettere l'aglio e il sale in un mortaio e pestare con il pestello fino ad ottenere una pasta fine. Aggiungere le noci e continuare a pestare. Al posto del mortaio si può tranquillamente usare un mixer elettrico. Trasferire il composto ottenuto in una ciotola, aggiungere l’olio e buona parte delle erbe aromatiche. Incorporare il pecorino, assaggiare e regolare con il sale e l’olio. Quando l’acqua bolle, buttare la pasta e cuocere al dente. Scolare conservando una tazza di acqua di cottura. Versare la crema di noci nella pasta, irrorando il tutto con l’acqua di cottura. Servire spolverando su ogni piatto di pasta le erbe aromatiche rimaste.